Ушные инфекции приводят к ожирению

Случаи некоторых ушных инфекций или проблемы с миндалевидными железами могут увеличить вероятность возникновения ожирения в будущем, считают ученые.Около трети людей переносят отит в детстве. Инфекция может повредить нервы, отвечающие за вкус, считают специалисты. Учеными было проведено пять независимых исследований на тему ушных инфекций или повреждений миндалевидных желез, и ожирения.Выяснилось, что среди 6000 опрошенных на тему ушных инфекций, 62% перенесших такие заболевания страдали от лишнего веса. По мнению доктора Linda Bartoshuk из Университета Колледжа Флориды, это открытие вызвало большой интерес в сфере здравоохранения.В результате другой научно-исследовательской работы ученые установили, что женщины, которые перенесли в детстве инфекции, приведшие к повреждению нервов, отвечавших за вкус, предпочтут сладкий и высококалорийный рацион питания и вероятнее всего будут страдать от ожирения. По мнению специалистов повреждения нервов, связанные с тяжелыми инфекциями, могут привести к лишнему весу и даже ожирению.