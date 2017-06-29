Ученые сообщили о новой болезни современных людей

Сотрудники Бэйлорского университета, США, рассказали о растущей в своих масштабах киберхондрии – отклонения, которое они назвали новой болезнью современных людей. Отличительным симптомом данного недуга становится постоянное стремление к поиску болезненных признаков в интернете.Исследователи заявили о том, что большое количество людей в наши дни тратят свободное время на поиски признаков якобы свойственных им заболеваний в Сети и ставят с их помощью себе диагнозы. Просматривая множество сомнительных сайтов и самостоятельно у себя что-то диагностируя, такие индивиды нервничают еще сильнее – именно так проявляется киберхондрия, отметили эксперты.Может показаться, что таким хобби увлечены обычные ипохондрики. Но ученые утверждают: люди, озабоченные нахождением у себя недугов с помощью интернета, выходят за рамки ипохондрии. Жертвы киберхондрии начинают волноваться о сумме, которая потребуется на их лечение, о своей нетрудоспособности, о потере работы, - и в результате испытывают гораздо больший стресс. Более того, при изучении медицинской литературы в Сети такие люди в силу своей некомпетентности склонны обнаруживать у себя сразу несколько заболеваний, признаки которых они «видят».Специалисты отмечают бессмысленность действий, связанных с попытками ставить себе диагнозы, пользуясь сведениями из виртуального пространства, ведь большая часть информации, размещенной в Интернете, является сомнительной, а не научной. В то же время они констатируют, что киберхондрия в последнее время приняла масштабы настоящей эпидемии.