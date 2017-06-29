Использование стволовых клеток: обнаружена неожиданная проблема
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Ученые выяснили, что процесс перепрограммирования, используемый для получения стволовых клеток из простых клеток кожи, не полностью стирает генетическую программу последних. Некоторые участки генома клеток кожи сохраняются в прежнем состоянии, и их свойства проявляются даже в получаемых из стволовых клеток тканях и органах, предназначенных для трансплантации, пишет корреспондент Хавьер Сампедро, один из авторов которой - эмбриолог Джеймс Томсон, получивший в 1998 году первые стволовые клетки из человеческих эмбрионов и открывший новые горизонты регенеративной медицины.
Несмотря на ожидания, связываемые с iPS-клетками, в настоящий момент более близкой представляется перспектива использования в клинической практике стволовых клеток эмбрионального происхождения, отмечает издание. Именно их использование было юридически запрещено в США по консервативно-религиозным соображениям, тогда как iPS-клетки не требуют разрушения человеческих эмбрионов.
Проблемы с перепрограммированием, выявленные Экером, связаны с одной из наиболее актуальных областей исследования современной биомедицины - эпигенетикой. В ходе эмбрионального развития клетки получают определенное назначение, но затем полученные свойства должны сохраняться при передвижении и размножении. Эта память записана не в последовательности ДНК, а в других молекулах, прирастающих к ним. Главную роль среди этих молекул играют протеины гистоны и простой радикал органической химии метил, который может присоединяться как к гистонам, так и к самой ДНК. Обычно метиляция гена в клетке приводит к его инактивации во всех происходящих от нее клетках, в этом и заключается память.
Экер с коллегами впервые сравнил метиломы плюрипотентных стволовых клеток с метиломами эмбриональных стволовых клеток, зрелых стволовых клеток и других типов клеток. Результаты показывают, что основная часть метиломы iPS-клеток идентична метиломе эмбриональных стволовых клеток, однако есть и отличия, касающиеся, прежде всего, концевых участков хромосом - теломеров и других зон, влияющих на равномерное распределение генетического материала между производными клетками, говорится в статье.
Listis
СМИ2
LentaInform
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