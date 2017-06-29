Объем головного мозга человека и размер его черепа уменьшаются в процессе эволюции Homo sapience. Этот факт установила группа ученых из Национального центра научных исследований Франции.Впервые в мировой науке специалисты провели с помощью новейшей компьютерной технологии измерения объема мозга современного человека и его прямых предков. Как оказалось, размеры головного мозга Homo sapience уменьшаются в процессе его эволюции.Современный человек имеет объем мозга в 1350 кубических сантиметров. Это меньше, нежели мозг человека, жившего еще 20 тыс лет назад."По сохранившемся черепам мы смогли восстановить форму и размеры головного мозга 14-ти людей, которые жили на Земле 90-20 тыс лет назад, - заявил руководитель работ Антуан Бальзо. - В результате нам удалось установить, что с тех пор головной мозг человека потерял до 5 проц своего объема". "Одновременно уменьшился в размерах и череп человека", - заметил Бальзо.Пока ученые не могут объяснить процесс прогрессивного уменьшения объема головного мозга Homo sapience.