Исследователям удалось узнать больше о влиянии шизофрении на мозг

Мозжечок - отдел головного мозга, обеспечивающий координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. По данным нового исследования, проведенного в Университете Осло, мозжечок сильно страдает при шизофрении. У больных шизофренией эта структура мозга меньше, чем у здоровых людей.Специалисты проанализировали данные сканирования мозга 2300 человек. Исследователи оценивали объем и форму мозга. Исследование показало: мозжечок больных шизофренией существенно отличался от мозжечка здоровых людей. В частности, у лиц с шизофренией он в среднем был меньше по объему.Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения шизофрении. Кстати, ранее сотрудники Медицинской школы Университета Мэриленда провели исследование на мышах. Исследователи обнаружили, что степень выраженности симптомов шизофрении зависит от концентрации кинуреиновой кислоты в организме.