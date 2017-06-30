Исследователям удалось узнать больше о влиянии шизофрении на мозг
Добавил dogdays в категорию Неврология
Специалисты проанализировали данные сканирования мозга 2300 человек. Исследователи оценивали объем и форму мозга. Исследование показало: мозжечок больных шизофренией существенно отличался от мозжечка здоровых людей. В частности, у лиц с шизофренией он в среднем был меньше по объему.
Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения шизофрении. Кстати, ранее сотрудники Медицинской школы Университета Мэриленда провели исследование на мышах. Исследователи обнаружили, что степень выраженности симптомов шизофрении зависит от концентрации кинуреиновой кислоты в организме.
Listis
LentaInform
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