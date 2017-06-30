Назван лучший вид транспорта для добирания на работу

По сравнению с машиной или общественным транспортом, поездка на велосипеде — наилучший способ избежать стресса перед началом рабочего дня.Результаты нового исследования, проведенного специалистами из Университета Конкордия (Канада). Ученые сравнили, как разные способы добираться от дома до работы — автомобиль, общественный транспорт и велосипед — влияют на их психологическое состояние. Для этого они опросили 123 сотрудников одной из монреальских IT-компаний.Респонденты в течение первых 45 минут после прихода в офис отвечали на вопросы, касающиеся их настроения, испытанного во время поездки до работы стресса, а также сообщали, как именно они добирались из дома.Как исследователи и предполагали, меньше всего стресса испытывали сотрудники, которые предпочли приехать в офис на велосипеде, что позитивно сказывалось на их трудовой деятельности в течение дня. Правда, на настроение людей то, как именно они добирались до работы, никакого влияния не имело.Это уже не первое исследование, демонстрирующее преимущества велосипеда перед другими видами транспорта при поездках на работу. Так, результаты исследования, проведенного учеными из Университета Глазго (Великобритания), опубликованные в журнале BMJ в апреле 2017 года, показали, что у тех, кто регулярно ездит на работу на велосипеде, на 45% снижен риск рака и на 46% — риск сердечно-сосудистых заболеваний.