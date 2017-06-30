Шугаринг считается распространенным методом эпиляции. Нежелательные волоски легко удаляются при помощи специально приготовленного раствора из сахара. На обрабатываемый участок кожи помещают пласт из густого состава. Затем его равномерно распределяют и резкими движениями удаляют с имеющимися волосками.Рост популярности такого вида процедур вызван доступностью, длительным эффектом, экономным расходом материала и другими весомыми преимуществами. Благодаря сахарной эпиляции фолликулы ослабевают, волоски истончаются и теряют свой пигмент. Гибкость и эластичность используемой пасты способствуют качественному захвату. Шугаринг приносит меньше болезненных ощущений, чем другие виды эпиляции. При этом одним из главных преимуществ метода считается отсутствие риска ожога. Для производства сахарной пасты используют только натуральные и гипоаллергенные компоненты. Чтобы оценить все преимущества сахарной эпиляции, важно подбирать качественные средства, например, вот здесь есть хорошая продукция для шугаринга http://gloria-sweet.ru/.Противопоказания к проведению процедуры шугарингаБеременность в большинстве случаев не считается абсолютным противопоказанием к проведению эпиляции, но такое сильное воздействие на организм одновременно может нести в себе определенные риски. Прежде чем отправиться на сеанс шугаринга, стоит разобраться, во всех ли случаях шугаринг беременным можно или нет.Сахарная эпиляция имеет ряд характерных противопоказаний, которые действуют при любых условиях:воспалительные процессы на коже,наличие на обрабатываемом месте кожных новообразований, порезов и ссадин, а также любого другого механического повреждения кожного покрова,эпилепсия,аллергия на компоненты состава,варикоз, расширение вен нижних конечностей,тромбозы,сахарный диабет,прием препаратов, которые сильно разжижают кровь и могут способствовать кровотечениям,инфекционные, вирусные и грибковые заболевания в активной стадии.С осторожностью шугаринг применяют во время беременности и в период лактации. Такое особое состояние женщины требует индивидуального подхода и учета всех влияющих факторов. Чтобы окончательно ответить на вопрос о том, можно ли шугаринг беременным, стоит детальнее разобраться с процессами, проходящими в организме будущей мамы. Любое сильное воздействие, оказываемое на женщину, непосредственно отражается на состоянии плода. Степень влияния при этом в первую очередь зависит от срока.Шугаринг в начале беременностиНа ранних сроках запрещается подвергать организм беременной любому агрессивному воздействию. Первая процедура шугаринга всегда провоцирует повышенное напряжение организма. В ответ на влияние внешних факторов включаются защитные функции, а ресурсы полностью мобилизируются. В такой ситуации создаются нежелательные условия для развития плода.Впервые проведенная процедура сахарной эпиляции способна вызвать болевые ощущения, которые могут повлиять на состояние матки и спровоцировать ее сокращение. Признаками негативного воздействия шугаринга считают учащенное сердцебиение, боль в пояснице и животе, а также любые нетипичные выделения из влагалища. При первых симптомах незамедлительно вызывают скорую помощь и срочно везут беременную в медицинское учреждение. Исход такой ситуации зависит от самой женщины, состояния ее здоровья и профессионализма врачей. Опасность выкидыша становится главной причиной запрета на проведение процедур.На ранних сроках стоит полностью отказаться от шугаринга. Особенно это касается эпиляции в зоне бикини. Прилив крови к этому месту негативно скажется на малыше, а вырабатываемые в организме матери гормоны стресса могут повлиять даже на развитие нервной системы. Не нужно забывать, что ответственность за здоровье малыше во время беременности полностью лежит на будущей матери.Шугаринг в остальное время беременностиРегулярное применение метода сахарной эпиляции ведет к адаптации кожи и снижению болевого порога. Низкая чувствительность к боли предотвращает стресс, который неизбежно сопровождает любую процедуру с активным вмешательством в функционирование организма. Если беременная женщина ранее систематически посещала мастера или проводила процедуру в домашних условиях, то начиная со второго триместра ей не запрещается прибегать к излюбленному методу удаления волос. Поэтому можно смело утверждать, что уже с 15 недели можно делать шугаринг беременным.Второй триместр считается более благодатным периодом вынашивания, во время которого разрешается проведение некоторых косметических процедур. Если ранее наблюдался токсикоз и плохое самочувствие, то теперь состояние описывается стабильным. Во время перинатального периода на этом сроке органы, мышцы и нервы малыша уже не только сформированы, но и активно функционируют. Это уменьшает риск негативного влияния процедуры эпиляции на развитие всех систем.Важно с повышенным вниманием относиться к собственному организму. Любые проявления аллергии, отеков и зуда, которые часто становятся спутниками беременности, считаются характерным противопоказанием. Проведение процедуры стоит отложить до полного устранения симптомов. Капиллярные сеточки и симптомы варикозного расширения могут проявиться внезапно. Такая ситуация требует внимания к собственному здоровью. Женщинам в положении стоит своевременно выявлять изменения в состоянии кожи, чтобы не усугубить состояние покрова.Перед родами для женщины не желателен дополнительный стресс. Поэтому расписание сеансов стоит подкорректировать с учетом собственного срока. Сильное воздействие на организм в редких случаях может спровоцировать преждевременные роды. Лучше избежать возможных последствий и во время последнего месяца пользоваться бритвенным станком. Чтобы точно понять, можно ли беременным ходить на шугаринг, рекомендуется проконсультироваться с личным врачом. Такой специалист будет близко знаком с конкретной ситуаций и сможет оценить возможные риски.Условия для проведения процедуры во время беременностиЧтобы процедура сахарной эпиляции не вызвала негативных последствий, стоит придерживаться следующих правил:Важно четко определить правильное время для сеанса. При этом рекомендуется отталкиваться не только от срока беременности, но и от времени суток. Процедуру предпочтительнее проводить в первой половине дня. Вечером болевые рецепторы более чувствительны и могут вызвать сильные неприятные ощущения.Эпиляцию стоит проводить в стерильных условиях, а доверять это ответственное дело необходимо квалифицированному мастеру с большим опытом. Умелые и ловкие движения, а также отработанные приемы помогут провести процедуру быстро и максимально эффективно.Комфорт во время сеанса не менее важен, чем квалификация мастера. Правильно созданные условия минимизируют стресс, оказываемый на организм. Спокойная музыка, выключенный телефон, позитивный настрой, удобная поза и отсутствие спешки способствуют гармонизации внутреннего состояния и дают организму правильно перенести воздействие на большие участки кожи. Именно поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить процедуру. Под присмотром опытного специалиста сеанс пройдет легко и быстро.Нежелательно записываться на сеанс во время простуды или при сильном переутомлении. Ослабленный иммунитет может изменить внутренний баланс, вызвать аллергию, плохое самочувствие и другие негативные последствия. Организм подвергается повышенным нагрузкам, поэтому лишний раз заставлять себя переносить неприятные ощущения не стоит.Во избежание любых нежелательных последствий, шугаринг беременным советуют проводить под присмотром человека, который способен адекватно оценить непредвиденную ситуацию и быстро отреагировать на нее. В таких условиях мастеру будет легче сконцентрироваться на самом процессе.