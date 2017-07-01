О приеме виагры и ее аналогов нужно всегда информировать врача-анестезиолога

Проблемы с потенцией, даже если от них удалось избавиться с помощью виагры и других лекарств группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (виагра, левитра, стендра и другие) вряд ли могут стать предметом беседы между пациентом-мужчиной и, например, врачом-стоматологом или врачом-ортопедом.Однако, как напоминают сотрудники Американской ассоциации младших анестезиологов, о приеме таких препаратов пациентом хирургического отделения в обязательном порядке должен быть информирован врач-анестезиолог.Больной, которому назначена хирургическая операция под общим обезболиванием, должен также сообщить анестезиологу и о своих попытках избавиться от эректильной дисфункции с помощью пищевых добавок растительного происхождения.Это без преувеличения жизненно важно. Как сообщают авторы пресс-релиза, подобные лекарственные средства в большинстве своем способствуют расширению кровеносных сосудов и расслаблению мышц. В сочетании с препаратами для общего наркоза лекарства для лечения импотенции могут вызвать резкое снижение артериального давления, что смертельно опасно.Скорее всего, анестезиолог настоятельно порекомендует прекратить прием таких лекарств за несколько дней до операции, поскольку на их полное выведение из организма понадобится определенное время.В идеальном случае о приеме мужчиной препаратов для восстановления способности к эрекции должен быть извещен член семьи (жена, подруга или другой близкий человек). Это поможет избежать смертельной опасности в том случае, если понадобится срочная операция (например, удаление воспаленного аппендикса или хирургическое лечение кровоизлияния в мозг). Сам пациент может забыть об этом или просто не быть в состоянии общаться с врачами из-за своего тяжелого заболевания.