Эстроген помогает в борьбе с шизофренией

Гормон эстроген защищает женщин с шизофренией и другими серьезными психиатрическими заболеваниями от обострений и приступов, считают австралийские ученые.Ученые выяснили, что женщины, у которых уровень гормона эстрогена выше, реже страдают галлюцинациями. По мнению специалистов, гормон способен увеличивать кровоток к мозгу, тем самым улучшая его функционирование.У мужчин в крови тоже содержится эстроген, но у женщин этот гормон находится в гораздо большей концентрации, регулируя менструальный цикл. Связь между уровнем эстрогена и умственными болезнями была замечена еще более ста лет назад, но только сейчас ученые рассматривают гормон как возможную форму лечения.Ученые из университета в Мельбурне исследовали 100 женщин, страдающих от шизофрении. Половина участниц проходила обычное лечение от шизофрении и получала гормон эстроген, вторая половина получала только лечение без добавления гормона. В течение месяца специалисты ежедневно фиксировали данные о состоянии участниц.В результате специалисты выяснили, что у пациенток, которые помимо обычного лечения принимали эстроген, гораздо реже случались приступы шизофрении и ухудшение психологического состояния. По мнению экспертов, эстроген можно будет использовать в лечении шизофрении и других заболеваний, связанных с расстройствами психики.