Воспаление десен может стать причиной рака

Серьёзное воспаление дёсен может сформировать предпосылки для рака языка, показало исследование Университета Буффало.Запущенный периодонтит разрушает соединительную ткань и кость, которые служат основанием зубов. Этот процесс приводит к развитию раковых образований в слизистой оболочке рта, а также в шее и голове, говорят онкологи.Хроническая болезнь дёсен на ранних стадиях поддаётся лечению, но в запущенных стадиях пациент может столкнуться с опасными последствиями для своего здоровья, предостерегают американские врачи. Они доказали, что инфекции полости рта ведут к опухолям челюстно-лицевой области.Очень важно поддерживать тщательную гигиену полости рта, иначе существует риск не только лишиться зубов, но и получить диагноз рака, заключают медики.