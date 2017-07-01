Воспаление десен может стать причиной рака

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Серьёзное воспаление дёсен может сформировать предпосылки для рака языка, показало исследование Университета Буффало.
Запущенный периодонтит разрушает соединительную ткань и кость, которые служат основанием зубов. Этот процесс приводит к развитию раковых образований в слизистой оболочке рта, а также в шее и голове, говорят онкологи.

Хроническая болезнь дёсен на ранних стадиях поддаётся лечению, но в запущенных стадиях пациент может столкнуться с опасными последствиями для своего здоровья, предостерегают американские врачи. Они доказали, что инфекции полости рта ведут к опухолям челюстно-лицевой области.
Очень важно поддерживать тщательную гигиену полости рта, иначе существует риск не только лишиться зубов, но и получить диагноз рака, заключают медики.
LentaInform
Listis
СМИ2

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