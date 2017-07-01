Брокколи восстанавливает поврежденные при сахарном диабете кровеносные сосуды

Употребление брокколи способно восстановить поврежденные при сахарном диабете кровеносные сосуды, утверждают британские ученые.Ученые из Уорикского университета предполагают, что причиной благоприятного воздействия брокколи на кровеносные сосуды является находящийся в овоще компонент sulforaphane. Это вещество усиливает секрецию ферментов, которые оказывают защитное действие на кровеносные сосуды и сокращает уровень молекул, вызывающих существенные повреждения клеток.Специалисты считают, что употребление брокколи снижает риск возникновения сердечных приступов. У людей, страдающих от диабета, в пять раз выше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, так как диабет связан с повреждением кровеносных сосудов вследствие высокого уровня глюкозы в крови.В результате исследования эксперты выяснили, что вещество sulforaphane активизирует секрецию протеинов nrf2 в организме, которые защищают клетки и ткани от повреждений. Другими словами, активизирует секрецию антиоксидантов и детоксифицирует "вредные" ферменты.medicinform.net