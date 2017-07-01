Специи защищают от повреждения и воспаления тканей

Специи способны защитить организм от поражения и воспаления тканей, например, при сахарном диабете, утверждают ученые из университета Джорджии в США.Ученые исследовали 24 вида специй, купленных в обычном магазине, и выяснили, что кроме высокого содержания антиоксидантов, они также препятствуют образованию веществ, способствующих повреждению тканей при диабете.При диабете повышен уровень сахара в крови, в результате чего в организме запускается процесс присоединения сахара к молекулам белка. Образовавшиеся в результате вещества активизируют иммунные реакции, что приводит к воспалению и поражению тканей. Специалисты обнаружили взаимосвязь между содержанием фенола в специях и их способностью предотвращать воспаления.По мнению экспертов, наиболее удачным примером биологической активности компонентов является корица. Экстракт корицы может снижать содержание сахара в крови после еды у грызунов и людей. В составе таких специй, как гвоздика и корица, содержится 30% и 18% фенола от их сухого веса соответственно.Специалисты пришли к выводу о том, что разные специи содержат разные типы фенолов, которые по-разному воздействуют на организм, так что максимальную выгоду здоровью может принести разнообразие специй в пище.