Лучшие способы профилактики анемии

Больным анемией рекомендуется восполнять дефицит движения, чаще бывать на свежем воздухе и принимать меры, поддерживающие кровообращение (растирание сухой щеткой, водолечение и т. п.).Полезны прогулки в парках, хвойных лесах, занятия физкультурой, путешествия в горы, оптимизация умственного и физического труда.При железодефицитной анемии рекомендуется есть больше мяса (прежде всего печени), рыбы, стручковых (особенно чечевицы), овощей (брокколи, одуванчик, шпинат), яиц и сухофруктов. Также полезны постоянно употребляемые чаи из лекарственных растений: крапивы, манжетки обыкновенной, одуванчика.Необходимо проводить регулярный контроль содержания железа в крови.Железодефицитную анемию можно предотвратить, придерживаясь сбалансированного рациона, богатого железом. Надо употреблять продукты, содержащие витамины В и С: яблоки, черную смородину, клубнику, белокочанную капусту, шиповник, болгарский перец, томаты, баклажаны, кабачки, дыню, тыкву, облепиху, ежевику, землянику, калину, клюкву, персики, сливы, боярышник, крыжовник, лимоны, апельсины, абрикосы, вишню, грушу и др. Рекордсмен по содержанию железа среди ягод – малина. В 100 г ее ягод содержится около 1200 мкг железа. Необходимо ограничить или полностью исключить употребление чая и кофе.Вегетарианцы должны есть побольше молочных продуктов, особенно при В12-дефицитной анемии. Витамин B12 содержится только в животных продуктах!При склонности к малокровию включите в свой рацион яблоки, сок граната, грецкие орехи, вареную свеклу и гречневую кашу.При гемолитической анемии очень важно избегать контакта с химикатами либо исключить лекарства.