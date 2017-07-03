Создана новая вакцина против туберкулеза

Новая вакцина, способная справиться с туберкулезом до и после заражения, была разработана датскими учеными из института Statens Serum в Копенгагене. Она гарантирует защиту на многие годы. Данная разработка может перевернуть современную медицину, ведь проблема туберкулеза чрезвычайно остро стоит в настоящее время, особенно в развивающихся странах. Пока вакцина протестирована только на животных, но полученные результаты вселяют уверенность в ее эффективности.Известно: лишь в 5% случаев сразу после заражения у человека появляется симптоматика (кашель, боли в груди). Дело в том, что, попав в организм, бактерия, вызывающая заболевание, сразу же меняет характерные химические признаки и существует в латентной форме. Только у 10% больных бактерия приводит к развитию острой симптоматики.Современные вакцины вроде BCG работают, если их дать до контакта с бактериями. Они не предотвращают заражение, но дают появиться симптомам и перерасти инфекции в опасную форму болезни. Но как только бактерия перешла в латентную форму, вакцина на нее не действует. Новая вакцина решает данную проблему.Она совмещает в себе протеины, которые запускают иммунный ответ и на активную, и на пассивную форму туберкулеза. Таким образом, разработка защищает от изначальной инфекции и не позволяет ей перейти в активную форму болезни, когда человек становится чрезвычайно опасным для окружающих.