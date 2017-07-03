Шоколад и какао улучшают память

Ежедневное потребление шоколада улучшает память и помогает сохранить мозг здоровым, заявили исследователи из Университета Л’Акуила (Италия).Такие свойства придает ему природное химическое вещество флаванол, которое содержится в какао-бобах. Оно способствует нормализации сна, улучшает работу всех отделов мозга и защищает его нейроны от разрушения. По словам ученых, постоянное потребление необходимой суточной дозы флаванола увеличивает внимание, повышает скорость обработки информации, рабочую память и беглость речи у пожилых людей. Особенно много флаванола в темном шоколаде, поэтому ученые рекомендует потреблять хоть немного темного шоколада каждый день.В ходе эксперимента с участием добровольцев разного возраста, пола и находящихся в разных физиологических состояниях исследователи повели серию тестов на память и навыки визуальной обработки информации. Затем каждый из добровольцев получил суточную дозу флаванола, выделенного из какао-бобов, и повторили тесты. В результате все участники эксперимента показали более высокие результаты, чем в начале эксперимента. Более того, пережившим бессонную ночь потребление шоколада помогло преодолеть усталость и удачно справиться с тестами. В связи с этим ученые рекомендовали шоколад людям, страдающим от хронического недосыпа или работающих в ночную смену.Исследования также показали, что потребление флаванола в какао и шоколаде в течение нескольких месяцев полезно пожилым людям, так как способствует нормализации функций головного мозга, улучшает внимание и рабочую память. Причем эти эффекты были особенно выражены у пожилых людей, с ослабленной памятью и другими легкими нарушениями работы головного мозга.К сожалению, напоминают ученые, потребление шоколада и какао имеет свои побочные эффекты. Как правило, они связаны с калорийностью этого продукта и такими веществами, как кофеин и теобромин, которые находятся в какао-бобах. Однако положительный эффект какао на наш мозг с лихвой окупает его недостатки.