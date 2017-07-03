Разработан простой и эффективный метод борьбы с диабетом 2-го типа

Простая процедура помещения в желудок пластикового вкладыша улучшает состояние пациента, страдающего диабетом 2-го типа, настолько, что избавляет его от ежедневных инъекций инсулина, сообщили ученые из больницы Королевского колледжа и городской больницы в Бирмингеме.В экспериментах приняли участие 25 добровольцев, в среднем по 12 лет больных сахарным диабетом 2-го типа. Спустя год после того, как в их желудки был помещен вкладыш, исследователи обнаружили, что все добровольцы потеряли в среднем 16 кг. У каждого снизился уровень кровяного давления, улучшились показатели глюкозы в крови. Шестеро из них отказались от уколов инсулина.По словам ученых, этот метод имитирует эффект шунтирования желудка. Вкладыш не позволяет стенкам верхнего отдела желудка контактировать с пищей, что в свою очередь предотвращает поступление в кровь основных гормонов пищеварения. Как выяснилось, именно блокирование гормонов позволило многим пациентам вернуть уровень сахара в крови к норме в течение нескольких дней.Как известно, ожирение является главным фактором, вызывающим сахарный диабет 2-го типа. В настоящее время эта болезнь приобрела характер эпидемии. Ежегодное количество новых случаев за последние 10 лет увеличилось почти на 75%, а новые случаи в мире диагностируются каждые две минуты.Наиболее известным и эффективным путем борьбы с диабетом долгов время оставался хирургический метод уменьшения желудка. Теперь эта процедура уступит место несложным методам, которые по эффективности не уступают хирургии, а по простоте намного превосходят инвазивные невмешательства.