«Нацимбио» поставила в госклиники препараты плазмы крови
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Как отметила гендиректор «Нацимбио» Марьям Хубиева, во втором квартале 2017 года компания поставила самый большой объем препаратов плазмы крови по государственным контрактам с Министерством здравоохранения РФ в этом году. «Параллельно продолжаем отгрузки лекарственных препаратов для пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови в федеральные государственные медицинские центры по отдельным заказам. Контрагенты получают их в срок и с соблюдением условий поставок», — сообщила гендиректор.
В рамках госзаказа компания в этом году уже поставила более 549 млн МЕ (международных единиц) препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных. В регионы России препараты доставляются воздушным транспортом и автомобильными рефрижераторами. На всех этапах транспортировки груз находится в термоконтейнерах, прошедших валидацию.
СМИ2
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