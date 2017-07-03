«Нацимбио» поставила в госклиники препараты плазмы крови

Компания «Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, поставила альбумины, иммуноглобулины, факторы свертывания крови федеральным государственным медучреждения страны. Поставки осуществляются по 27 госконтрактам на общую сумму более 40 млн рублей.Как отметила гендиректор «Нацимбио» Марьям Хубиева, во втором квартале 2017 года компания поставила самый большой объем препаратов плазмы крови по государственным контрактам с Министерством здравоохранения РФ в этом году. «Параллельно продолжаем отгрузки лекарственных препаратов для пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови в федеральные государственные медицинские центры по отдельным заказам. Контрагенты получают их в срок и с соблюдением условий поставок», — сообщила гендиректор.В рамках госзаказа компания в этом году уже поставила более 549 млн МЕ (международных единиц) препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных. В регионы России препараты доставляются воздушным транспортом и автомобильными рефрижераторами. На всех этапах транспортировки груз находится в термоконтейнерах, прошедших валидацию.