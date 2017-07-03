Мигрень не представляет риска для мозговых функций

Многие пациенты с мигренью испытывают повреждение микрососудов в мозге различных видов, в результате чего ухудшается работа малых мозговых артерий, которые снабжают кровью белое вещество мозга - материал, ответственный в частности за передачу информации между различными частями мозга.Подобные изменения зафиксированы практически среди всех пожилых людей, однако тяжесть симптомов значительно варьируется. Французские невропатологи Inserm-Universitе Pierre et Marie Curie решили выяснить, насколько мигрень представляет опасность для познавательных функций мозга, выбрав для 10-летних наблюдений 800 добровольцев старше 65 лет. Участники прошли когнитивные тесты на оценку ориентации во времени и пространстве, краткосрочную память, способности и скорость правильно выполнять конкретные задачи.Люди с сильными головными болями в два раза чаще имеют большое количество микрососудистых поражений головного мозга, показали результаты. Однако познавательные способности оставались идентичными среди лиц с мигренью и без. По словам врачей, это очень обнадёживающий результат для многих людей, которые постоянно страдают от мигрени. Несмотря на увеличение поражений мозговых микрососудов, данное расстройство не увеличивает риск умственных проблем.Головные боли очень распространены во всём мире. Только во Франции около 12% взрослых и от 5 до 10% детей страдают от мигрени /11 млн. человек/. Механизм действия мигрени на мозг всё ещё в значительной степени неизвестен. Предполагается, что временное сокращение кровеносных сосудов ответственно за снижение кровотока в головном мозге, вызывая болевые ощущения.