Избыток железа накапливается в большом количестве в легких

Гемохроматоз вызывает накопление железа в легких не меньше, чем в печени.Гемохроматоз - наследственное нарушение обмена железа в организме, при котором его соединения накапливаются в различных органах, провоцируя сопутствующие заболевания. Ранее было известно о накоплении железа в печени, поджелудочной железе, селезенке и т. д., однако, на легкие подозрение не падало. Однако ученые из рабочих групп Немецкого центра изучения легких в Гисене и Ганновере обнаружили, что и здесь накапливается не меньше этого металла, чем в печени.Накопление железа в определенных клетках легких может существенно осложнять течение различных легочных заболеваний, например, хронической обструктивной болезни легких. Поэтому ученые призывают учитывать это обстоятельство в диагностике и обращают внимание на необходимость изучения возможной связи заболеваемости легочными болезнями с гемохроматозом.