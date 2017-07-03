Избыток железа накапливается в большом количестве в легких
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Гемохроматоз - наследственное нарушение обмена железа в организме, при котором его соединения накапливаются в различных органах, провоцируя сопутствующие заболевания. Ранее было известно о накоплении железа в печени, поджелудочной железе, селезенке и т. д., однако, на легкие подозрение не падало. Однако ученые из рабочих групп Немецкого центра изучения легких в Гисене и Ганновере обнаружили, что и здесь накапливается не меньше этого металла, чем в печени.
Накопление железа в определенных клетках легких может существенно осложнять течение различных легочных заболеваний, например, хронической обструктивной болезни легких. Поэтому ученые призывают учитывать это обстоятельство в диагностике и обращают внимание на необходимость изучения возможной связи заболеваемости легочными болезнями с гемохроматозом.
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