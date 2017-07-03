Немецкие ученые предложили применять МРТ в челюстной ортопедии

Магниторезонансная томография и здесь может стать более безвредной альтернативой рентгену в работе с детьми и подростками.Стандартом для челюстной ортопедии, позволяющей корректировать неправильное развитие челюсти у детей и подростков, является использование рентгена. Этот метод визуализации дает возможность хорошо определять положение ориентиров. Однако ученые из университетской больницы Хайдельберга (Германия) сумели доказать, что магниторезонансная томография может применяться с таким же успехом.В рамках исследования сравнивались рентгеновские и МРТ-снимки у детей и молодых людей в возрасте от 8 до 26 лет. Сравнение производилось с помощью экспертов и компьютерного анализа изображений. По словам немецких ученых, точность определения ориентиров для врача различается в методах рентгенографии и МРТ в пределах стандартного отклонения. При этом магниторезонансная томография не вредит организму облучением, которое он получает при рентгене.