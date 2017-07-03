Очищающий кисель для здоровья кишечника и печени

Для здоровья организма полезно периодически очищать кишечник. Это можно делать дома с помощью натуральных средств.Предлагаемое средство хорошо чистит не только кишечник, но и печень. Возьмите 0,5 кг чернослива без косточек, 130 г (одну бутылочку) холосаса и 50 г (1 пакет) крушины. Все ингредиенты перемешать в эмалированной кастрюле, влить 2 л воды и довести до кипения. Томить 20–30 минут на медленном огне, после процедить. Холосас по желанию можно добавить и после томления. Хранить средство следует в холодильнике,употреблять по 100 г один раз в день, на ночь, через 2 часа после последнего приема пищи. До утра ничего не есть и не пить.