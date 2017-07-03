Очищение кишечника с помощью доступных продуктов

Предлагаемый профилактический способ очищения толстого кишечника предназначен тем, у кого нет серьезных проблем с кишечником и кто не желает, чтобы они появились в дальнейшем.Утром натощак надо съедать или зубок очищенного чеснока, или 1–2 яблока, или же салат из свеклы. Салат из свеклы готовится так: одну небольшую свеклу натереть на терке, добавить тертый чеснок, подсолнечное масло и соль. Можно также употреблять на завтрак манную кашу или салат из свежей капусты с подсолнечным маслом.Такие и подобные блюда будут прочищать кишечник и выносить вместе с собой все, что не должно там находиться.