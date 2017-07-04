Экспериментальный препарат победит опасные вирусы
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В настоящее время эффективных препаратов против коронавирусов не существует. В ходе нового исследования ученые из Медицинской школы Университета Вандербильта оценивали эффективность препарата GS-5734 в борьбе с коронавирусами. GS-5734 разрабатывался для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.
Исследование показало: GS-5734 успешно боролся с короновирусами, в том числе с вирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и Ближневосточный респираторный синдром. Специалисты планируют продолжить исследования.
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