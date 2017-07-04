Экспериментальный препарат победит опасные вирусы

Коронавирусы - это большое семейство вирусов, представляющих угрозу для людей, кошек, птиц, собак, крупного рогатого скота и свиней. В него входят вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (уровень смертности - 10%) и Ближневосточный респираторный синдром (уровень смертности - 40%).В настоящее время эффективных препаратов против коронавирусов не существует. В ходе нового исследования ученые из Медицинской школы Университета Вандербильта оценивали эффективность препарата GS-5734 в борьбе с коронавирусами. GS-5734 разрабатывался для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.Исследование показало: GS-5734 успешно боролся с короновирусами, в том числе с вирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и Ближневосточный респираторный синдром. Специалисты планируют продолжить исследования.