Использование чистящих средств с триклозаном связали с распространением лекарственной устойчивости бактерий
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Ученые показали, что мутация, обуславливающая невосприимчивость микроорганизмов к хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, а в последствии развивается устойчивость к триклозану. Авторы работы подчеркивают, что антибиотики класса хинолонов играют важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями, а открытая связь между резистентностью к этим антибиотикам и триклозану, вызывает беспокойство, что широкое применение антибактериальных чистящих средств может привести к распространению лекарственной устойчивости. Особенно это обусловлено повсеместной распроненностью триклозана – в течение последних 20 лет данное вещество обнаруживают везде, в том числе в тканях человека.
Ранее было доказано, что бытовые моющие средства с триклозаном по антибактериальной активности не превосходят обычное мыло: бактерицидный эффект антибактериального моющего средства был значительно выше при воздействии на культуру более 9 часов. Таким образом, моющие средства с триклозаном действительно обладают высокой бактериальной активностью, однако она не проявляется за время, необходимое для мытья рук.
В 2013 году эксперты FDA заявили, что длительное использование антибактериального мыла, действующими веществами которого являются триклозан и триклокарбан, связано с риском для здоровья, а также способствует развитию лекарственной устойчивости бактерий. Помимо этого было показано, что постоянное воздействие триклозана может представлять опасность для беременных женщин и их будущих детей. Тогда же был подготовлен указ, требующий от производителей представить доказательства безопасности и эффективности антибактериальных моющих средств по сравнению с обычным мылом. Ежегодные продажи моющих средств с триклозаном только на территории США составляют 1 млрд долларов.
Listis
LentaInform
СМИ2
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