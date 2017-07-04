Использование чистящих средств с триклозаном связали с распространением лекарственной устойчивости бактерий

Механизм развития устойчивости бактерий к триклозану, широко используемому в бытовых антибактериальных чистящих средствах, схож с механизмом развития резистентности к хинолонам.Ученые показали, что мутация, обуславливающая невосприимчивость микроорганизмов к хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, а в последствии развивается устойчивость к триклозану. Авторы работы подчеркивают, что антибиотики класса хинолонов играют важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями, а открытая связь между резистентностью к этим антибиотикам и триклозану, вызывает беспокойство, что широкое применение антибактериальных чистящих средств может привести к распространению лекарственной устойчивости. Особенно это обусловлено повсеместной распроненностью триклозана – в течение последних 20 лет данное вещество обнаруживают везде, в том числе в тканях человека.Ранее было доказано, что бытовые моющие средства с триклозаном по антибактериальной активности не превосходят обычное мыло: бактерицидный эффект антибактериального моющего средства был значительно выше при воздействии на культуру более 9 часов. Таким образом, моющие средства с триклозаном действительно обладают высокой бактериальной активностью, однако она не проявляется за время, необходимое для мытья рук.В 2013 году эксперты FDA заявили, что длительное использование антибактериального мыла, действующими веществами которого являются триклозан и триклокарбан, связано с риском для здоровья, а также способствует развитию лекарственной устойчивости бактерий. Помимо этого было показано, что постоянное воздействие триклозана может представлять опасность для беременных женщин и их будущих детей. Тогда же был подготовлен указ, требующий от производителей представить доказательства безопасности и эффективности антибактериальных моющих средств по сравнению с обычным мылом. Ежегодные продажи моющих средств с триклозаном только на территории США составляют 1 млрд долларов.