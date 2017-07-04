Специалистам так и не удалось установить источник больничной инфекции в университетской клинике Франкфурта-на-Майне

Расследование произвело большой переполох, но не приблизило к истине.Вспышка устойчивой к антибиотикам инфекции в отделении реанимации университетской больницы Франкфурта-на-Майне в начале 2017 года наделала немало шума. Были обследованы многие пациенты, водоемы в регионе, проверены различные версии. Однако точный источник возбудителя выяснить не удалось и, судя по всему, никогда не удастся.Наиболее вероятной версией появления мультирезистентного госпитального штамма являлся занос его одним из пациентов. Предполагалось, что он сам заразился бактерией из ручья, в котором едва не утонул. Проверка воды из ручья обнаружила там бактерию Klebsiella pneumoniae, однако ее мультирезистентного штамма там не было. Таким образом, специалисты не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версию связи с данным пациентом. Вероятнее всего опасную бактерию вывели сами сотрудники больницы, другого объяснения быть не может.