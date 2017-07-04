Кесарево сечение делает детей более подверженными инфекциям

Статистика показывает негативное влияние этого способа родоразрешения на иммунитет ребенка.В немецкой страховой медицинской кассе Techniker Krankenkasse (TK) собрали данные почти о 39 тыс. роженицах 2008 г. и рожденных ими детей. Оказалось, что дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, оказываются более подверженными инфекционным заболеваниям, особенно респираторным. Эксперты TK призвали более взвешенно относиться к применению кесарева сечения, сообщать роженицам о возможных рисках для здоровья ребенка.С долей кесарева сечения в общем числе родоразрешений 31% Германия опережает многие страны ОЭСР. В 90% случаях речь идет об относительных показаниях, например, о психически мотивированных причинах страха естественных родов. Особенно боятся их женщины в состоянии депрессии. Также желание кесарева сечения сильно у женщин с хроническими заболеваниями кишечника и избыточным весом. Однако в ряде случаев такой способ родоразрешения является единственно возможным, так как спасает жизнь ребенку или матери.