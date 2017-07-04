Названы три золотых правила защиты от старческого слабоумия

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Ученые назвали три фактора, обеспечивающие доказанную защиту от старческого слабоумия. К ним относятся контроль артериального давления, тренировки мозга и физические нагрузки.

Причины развития старческого слабоумия (болезни неизлечимой и неуклонно прогрессирующей) всё ещё остаются неизвестны науке. Для многих пожилых людей данное расстройство является психологически более опасным, чем рак или инсульты, поскольку из-за старческого слабоумия они постепенно и неотвратимо теряют независимость и нуждаются в круглосуточном уходе. Вот почему так важно определить хотя бы методы профилактики деменции, чтобы люди могли в какой-то степени защитить себя от столь пугающей их болезни. И хотя никаких научно доказанных способов стопроцентной защиты от болезни Альцгеймера не существует, новые исследования всё-таки показали, что три фактора дают некоторую профилактику старческого слабоумия.

К этим факторам относятся контроль артериального давления, физические нагрузки и тренировки для мозга. Все эти факторы относятся к изменениям образа жизни, которые не требуют никаких особых материальных затрат, а поэтому эксперты надеются, что эпидемию старческого слабоумия во многих странах можно будет взять под контроль, если люди отнесутся к данным рекомендациям всерьез. Кроме того, все эти факторы даже теоретически не могут нанести вреда здоровью человека в отличие от тех или иных лекарств, имеющих массу побочных эффектов. По крайней мере, два этих фактора однозначно полезны для любого человека, даже если ему и не грозит старческое слабоумие.

Науке известно, что до появления выраженных симптомов старческого слабоумия в мозге человека уже накапливаются патологические изменения, а значит, профилактикой данной болезни нужно заниматься в среднем возрасте. Жертвам гипертонии необходимо принимать лекарства для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти же самые препараты, как показывает исследование, обеспечивают профилактику старческого слабоумия. Физическая активность крайне полезна не только для профилактики деменции, но и для здоровья сердца. Что же касается тренировок мозга, направленных на укрепление памяти, функции принятия решения, а также обработки информации, то их стопроцентное влияние на профилактику болезни Альцгеймера пока убедительно не доказано, но от данных тренировок совершенно точно не будет никакого вреда.
LentaInform
СМИ2
Listis

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