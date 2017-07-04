Проверенные рецепты при заболеваниях почек и мочевого пузыря
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Кроме того, почки имеют еще целый ряд других функций, которые нормализуют работу многих органов и систем.
Именно поэтому при заболеваниях органов мочевой системы могут наблюдаться нарушения во всем организме в целом – нарушение постоянства внутренней среды очень болезненно отражается на всех органах.
При заболеваниях почек и мочевого пузыря помогут проверенные временем рецепты народной медицины.
Березовый чай
Взять 2–3 ч. л. березовых листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10 мин, процедить. Ежедневно выпивать 3 стакана. Для более эффективного действия после каждого стакана чая выпивать 1 стакан воды!
Чай из хвоща полевого
1 стол. л. травы хвоща залить 1 стаканом воды, кипятить 5 мин, настаивать 10 мин., процедить. Ежедневно выпивать 3 стакана чая.
Чай из любистка
2 ч. л. измельченного корня любистка залить 1 стаканом кипятка. накрыть посуду крышкой, настаивать 15 мин, процедить. Ежедневно выпивать 2–3 стакана чая. НО! Нельзя употреблять при воспалении почек и во время беременности!
Чай из одуванчика
2 ч. л. корня и травы одуванчика залить 1 стаканом воды, вскипятить, настаивать 10 мин., процедить. Ежедневно выпивать 2–3 стакана чая.
Фруктовые соки
Если мочеиспускание вызывает боль и возникает ощущение, что мочевой пузырь не может полностью опустошиться, вероятно в мочевыводящие каналы попала инфекция. Для здоровья полезно ежедневно выпивать 300 мл сока брусники, 200 мл сока смородины и 200 мл сока малины. Малина содержит феноловую кислоту и флавоноиды, которые препятствуют развитию микроорганизмов. Брусника и смородина оказывают бактерицидное действие в мочевыводящих каналах.
Сок хрена
Сок хрена свежевыжатый принимать 2 раза в день по 1 ч. л. после еды. Нельзя давать детям и принимать больше 2 недель, т. к. он содержит горчичное масло которое раздражает желудок и кишечник. При язве желудка – противопоказано!
Трава белозера
При почечной колике полезна трава белозора, применяется в качестве мочегонного средства, при циститах, против поносов, острых болей печени и почек. 2 ст. л. травы заливают 0,5 л кипятка, держат на водяной бане 10 минут, процеживают, отжимают. Принимать по 1–3 ст. л. 3–4 раза в день, настой можно хранить в холодильнике.
Listis
LentaInform
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