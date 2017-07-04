Проверенные рецепты при заболеваниях почек и мочевого пузыря

Почки и мочевой пузырь – основные органы выделения человеческого организма. Через них наше тело избавляется от продуктов обмена веществ, токсических соединений, излишка воды.Кроме того, почки имеют еще целый ряд других функций, которые нормализуют работу многих органов и систем.Именно поэтому при заболеваниях органов мочевой системы могут наблюдаться нарушения во всем организме в целом – нарушение постоянства внутренней среды очень болезненно отражается на всех органах.При заболеваниях почек и мочевого пузыря помогут проверенные временем рецепты народной медицины.Березовый чайВзять 2–3 ч. л. березовых листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10 мин, процедить. Ежедневно выпивать 3 стакана. Для более эффективного действия после каждого стакана чая выпивать 1 стакан воды!Чай из хвоща полевого1 стол. л. травы хвоща залить 1 стаканом воды, кипятить 5 мин, настаивать 10 мин., процедить. Ежедневно выпивать 3 стакана чая.Чай из любистка2 ч. л. измельченного корня любистка залить 1 стаканом кипятка. накрыть посуду крышкой, настаивать 15 мин, процедить. Ежедневно выпивать 2–3 стакана чая. НО! Нельзя употреблять при воспалении почек и во время беременности!Чай из одуванчика2 ч. л. корня и травы одуванчика залить 1 стаканом воды, вскипятить, настаивать 10 мин., процедить. Ежедневно выпивать 2–3 стакана чая.Фруктовые сокиЕсли мочеиспускание вызывает боль и возникает ощущение, что мочевой пузырь не может полностью опустошиться, вероятно в мочевыводящие каналы попала инфекция. Для здоровья полезно ежедневно выпивать 300 мл сока брусники, 200 мл сока смородины и 200 мл сока малины. Малина содержит феноловую кислоту и флавоноиды, которые препятствуют развитию микроорганизмов. Брусника и смородина оказывают бактерицидное действие в мочевыводящих каналах.Сок хренаСок хрена свежевыжатый принимать 2 раза в день по 1 ч. л. после еды. Нельзя давать детям и принимать больше 2 недель, т. к. он содержит горчичное масло которое раздражает желудок и кишечник. При язве желудка – противопоказано!Трава белозераПри почечной колике полезна трава белозора, применяется в качестве мочегонного средства, при циститах, против поносов, острых болей печени и почек. 2 ст. л. травы заливают 0,5 л кипятка, держат на водяной бане 10 минут, процеживают, отжимают. Принимать по 1–3 ст. л. 3–4 раза в день, настой можно хранить в холодильнике.