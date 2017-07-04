Атрофия зрительного нерва: 6 рецептов для улучшения состояния

Атрофия зрительного нерва заключается в развитии такой патологии, при которой зрительный нерв в частичном или в полном объеме подлежит разрушению в рамках собственных волокон, после чего эти волокна подлежат замещению соединительной тканью. Атрофия зрительного нерва, симптомы которой заключаются в снижении зрительных функций в сочетании с общим побледнением диска нерва, может быть врожденной или приобретенной по характеру возникновения.При атрофии зрительного нерва полезно использовать рецепты народной медицины.Рецепт 1Взять лист клена – 1 часть, белое виноградное вино – 10 частей, сложить листья клена в эмалированную посуду, залить белым виноградным вином. Кипятить 5 мин, накрыв крышкой. Дать настояться в течение 30 мин. и прикладывать в виде компресса к глазам.Рецепт 2Взять лист ландыша – 1 часть, водка – 10 частей. Листья ландыша залить водкой поставить настаиваться на 10 дней в теплое место. Процедить и принимать по 7 капель 3 раза в день.Рецепт 3Сбор: взять измельченную хвою сосны или ели – 1 часть, раздавленные плоды шиповника 1 часть. Две столовые ложки сбора залить – 1–1/2 стакана воды. Кипятить на медленном огне 10 мин. Емкость в которой варился отвар, укутать и оставить на ночь настаиваться.Рецепт 4Утром процедить выпить весь настой в течение дня. Пить понемногу. Можно к настою добавить мед. Употреблять настой каждый день в течение 3–4 мес. Параллельно прикладывать к глазам компрессы из запаренной травы очанки.Рецепт 5Сбор: взять коренья пырея 1 часть, плоды шиповника 1–1/2 части. Три столовые ложки смеси залить в термосе 3 стаканами кипятка, оставить на ночь. Утром процедить и принимать по 150 мл 4 раза в день перед едой.Рецепт 6Взять 1 стакан измельченных сосновых почек залить 2 л воды, кипятить под крышкой на слабом огне 30 мин. процедить и добавить в отвар 1 ст. л. меда, размешать и пить вместо воды, пока отвар не закончится. Затем сварить новый отвар и пить до улучшения состояния.