Аритмия: 3 натуральные средства для нормализации сердечного ритма
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- пристрастие к кофеинсодержащим и энергетическим напиткам;
- неумеренное потребление алкоголя и курение;
- стрессы и депрессивные состояния; чрезмерные физические нагрузки;
- нарушения процессов обмена веществ;
- такие сердечные патологии, как пороки, ишемическая болезнь, миокардиты, гипертония и другие состояния;
- нарушения работы и болезни щитовидной железы;
- инфекционные процессы и грибковые инфекции; состояния в период климакса;
- заболевания головного мозга.
При аритмиях можно использовать средства народной медицины.
Рецепт 1
3 ч. л. измельченных молодых побегов спаржи лекарственной заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа и процеживают. Принимают по 1–2 ст. л. 3 раза в день в течение 3–4 недель как успокаивающее средство при тахикардии.
Рецепт 2
1–2 ст. л. цветков боярышника залить 0,5 л крутого кипятка, дать настояться. Через 20 минут средство процедить и пить как чай. Боярышник можно принимать длительно, иногда годами. Используются и цветки и плоды, но все-таки больший эффект дают цветки боярышника.
Рецепт 3
Залить 10 г сухих плодов боярышника 100 мл водки или 40 %-го спирта и настаивать 10 дней, процедить. Принимать по 10 капель с водой 3 раза в день до еды. Лечебные средства, приготовленные из боярышника, тонизируют сердечную мышцу, усиливают коронарное кровообращение, устраняют аритмию и тахикардию, понижают возбудимость центральной нервной системы, снижают кровяное давление.
LentaInform
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