Аритмия: 3 натуральные средства для нормализации сердечного ритма

Аритмии, патологические изменения сердечного ритма, зачастую бывают связаны с заболеваниями, которые провоцируют подобные нарушения. Кроме того, нередко виновниками аритмии бывают вредные привычки и неправильное питание. Среди главных причин аритмии можно выделить следующие:- пристрастие к кофеинсодержащим и энергетическим напиткам;- неумеренное потребление алкоголя и курение;- стрессы и депрессивные состояния; чрезмерные физические нагрузки;- нарушения процессов обмена веществ;- такие сердечные патологии, как пороки, ишемическая болезнь, миокардиты, гипертония и другие состояния;- нарушения работы и болезни щитовидной железы;- инфекционные процессы и грибковые инфекции; состояния в период климакса;- заболевания головного мозга.При аритмиях можно использовать средства народной медицины.Рецепт 13 ч. л. измельченных молодых побегов спаржи лекарственной заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа и процеживают. Принимают по 1–2 ст. л. 3 раза в день в течение 3–4 недель как успокаивающее средство при тахикардии.Рецепт 21–2 ст. л. цветков боярышника залить 0,5 л крутого кипятка, дать настояться. Через 20 минут средство процедить и пить как чай. Боярышник можно принимать длительно, иногда годами. Используются и цветки и плоды, но все-таки больший эффект дают цветки боярышника.Рецепт 3Залить 10 г сухих плодов боярышника 100 мл водки или 40 %-го спирта и настаивать 10 дней, процедить. Принимать по 10 капель с водой 3 раза в день до еды. Лечебные средства, приготовленные из боярышника, тонизируют сердечную мышцу, усиливают коронарное кровообращение, устраняют аритмию и тахикардию, понижают возбудимость центральной нервной системы, снижают кровяное давление.