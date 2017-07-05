Что нельзя делать летом, если хочешь иметь здоровую и красивую кожу

Некоторые девушки полагают, что при уходе за кожей лица достаточно пользоваться кремом и изредка наносить маски.Забыла нанести крем с SPF, сделала пилинг или пропустила демакияж? Поздравляем! Ты совершила грубую ошибку по уходу за лицом летом (да и не только летом). Больше так не делай!Девочки такие девочки – в погоне за красивой загорелой кожей мы любим понежиться на пляже чуть дольше дозволенного, бросаемся делать пилинг прямо перед принятием солнечных ванн, а после горячей летней вечеринки засыпаем с толстым слоем макияжа на лице. А ведь это – всеми известные табу.Чего еще категорически нельзя делать летом, если ты хочешь иметь здоровую и красивую кожу?Игнорировать средства с SPFОб этом пишут во всех статьях о правилах пребывания на солнце, но мы все равно напомним. Солнцезащитные средства – это мастхэв даже для тех, кто проводит лето в городе, не говоря уже о любительницах пляжного загара.Отдыхая у воды, помни: крем с SPF (не менее 30, а лучше 50) необходимо обновлять каждые пару часов или каждый раз после купания. А в облачную погоду или в городских условиях пользуйся защитой уровня не менее SPF 15.Если не следовать этим советам, можно очень быстро обгореть, заработать себе шелушение, покраснения, пигментные пятна и куда более серьезные проблемы с кожей, вплоть до меланомы.Пренебрегать увлажняющими средствамиНекоторые обладательницы жирной кожи предпочитают увлажняющим средствам подсушивающие лосьоны и очищающие средства на мыльной основе. Это распространенная ошибка может стать причиной того, что пересушенная кожа начнет вырабатывать еще больше себума, то есть кожного сала.Благо, сейчас в продаже можно легко найти средства, которые быстро впитываются, не оставляя чувства липкости и какого-либо дискомфорта даже склонной к повышенной жирности коже.Выбирать грубые способы очистки кожиРечь сейчас о различных скрабах и пилингах, которые все мы так любим. Проблема в том, что слишком интенсивное очищение в летнее время нарушает кожный барьер. Средства с абразивными частицами делают кожу более уязвимой к воздействию солнечных лучей.Более того, эпидермис пытается компенсировать нанесенный ему урон и реагирует усиленной выработкой жира, в результате чего мы получаем еще более неприятный блеск.Для снятия макияжа используй мягкие, щадящие средства, которые обеспечат оптимальный уровень увлажнения. Отдай предпочтение тем продуктам, которые содержат успокаивающие компоненты для деликатного ухода.Недостаточно тщательно очищать кожу«Недоочищать» кожу летом – не менее вредно, чем «переочищать». Даже самая легкая и «невесомая» косметика имеет свойство блокировать поры, а содержащиеся в ней пигменты – не лучшие друзья эпидермиса. Особенно это касается зоны вокруг глаз, которая страдает от частичек туши и теней, забивающихся в кожу и изменяя ее естественный цвет.И не забывай, что после нанесения на лицо очищающего продукта надо хорошенько умыться обычной прохладной водой, чтобы полностью смыть частички средства для демакияжа.Надеяться, что солнце «подсушит» прыщикиМногие девушки свято верят в магическое влияние солнца на некоторые дефекты кожи. Они гордо подставляют свои прыщики под прямые солнечные лучи, рассчитывая на волшебный эффект. Зачастую это приводит к обратному результату: солнце действительно высушивает кожу, но тем самым провоцирует выработку двойной порции себума. В итоге имеем обезвоженную, тусклую, воспаленную кожу с повышенным отделением сала. Не об этом ты мечтала, правда?Поэтому еще раз запомни святое правило: в жаркое время года качественные увлажняющие и солнцезащитные средства – твоё всё. Аминь.