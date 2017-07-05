Мужчинам будет проводиться заместительная гормональная терапия

Заместительная терапия мужскими гормонами поможет пожилым мужчинам, у которых из-за низкого уровня тестостерона повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые.По мнению специалистов, низкий уровень мужского гормона тестостерона, который обычно диагностируется у мужчин в пожилом возрасте, проявляется в виде ряда характерных симптомов. Среди них – потеря мышечной массы, депрессивное настроение, снижение либидо и, самое главное, метаболический синдром. Все эти состояния являются факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета 2 типа.Ученые предположили, что нормализация уровня гормона тестостерона может оказать благотворное влияние на организм. В другом исследовании было показано, что низкий уровень тестостерона увеличивает преждевременную смертность среди мужчин от различных причин.Специалисты выяснили, что в течение последних 7 лет смертность среди мужчин с низким уровнем тестостерона была в 2,5 раза выше по сравнению с мужчинами, концентрация тестостерона в крови которых была более высокой. Более низкий уровень тестостерона ассоциировался с пожилым возрастом, избыточным весом. Среди таких мужчин чаще встречались больные сахарным диабетом и пациенты с повышенным артериальным давлением.