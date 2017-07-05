Гели и мази для снятия боли лучше, чем таблетки

Для снятия хронической боли в колене лучше использовать гели и мази с содержанием анальгетиков, чем болеутоляющие таблетки, утверждают ученые.Ученые провели исследование среди 600 добровольцев в возрасте старше 50 лет. Выяснилось, что болеутоляющие гели и мази действовали также, как и болеутоляющие таблетки, но имели меньше побочных эффектов.По статистике одна треть людей в возрасте старше 50 лет страдает от болей в колене. Половина из этих случаев классифицируются как серьезные. Самая распространенная причина боли в колене — остеоартроз.Это заболевание характеризуется дегенерацией суставного хряща с последующими изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, что приводит к замещению хрящей костной тканью и сопутствующему поражению других компонентов сустава (синовиальная оболочка, связки).Ученые пришли к выводу, что лучше использовать болеутоляющие гели и мази, так как побочные эффектов у них меньше, что немаловажно. После приема болеутоляющих таблеток наблюдаются иногда такие побочные эффекты, как расстройство желудка, повышение кровяного давления, а также ухудшение признаков астмы.