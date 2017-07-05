Прионные заболевания могут передаваться по воздуху
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Прионы - деформированные белки, которые провоцируют деградацию мозга. Попасть в организм они могут с инфицированным мясом или через кровь. Однако до недавнего времени ученые полагали, что разноситься по воздуху они не в состоянии.
А вот Адриано Агуцци из Швейцарского технологического федерального института в Цюрихе выступил с сенсационным отчетом, суть которого сводится к следующему: мыши, подвергавшиеся в течение 10 минут воздействию аэрозоля, содержащего 2,5% от ткани мозга мышей, больных почесухой, в течение нескольких месяцев сами заболевали. Дело в том, что прионам не нужно сначала проходить через иммунную систему. Через нервы, расположенные в носу, они напрямую попадают в мозг.
СМИ2
LentaInform
Listis
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