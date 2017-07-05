8 важнейших частей тела, о которых мы ничего не знаем

Человеческое тело — это целая вселенная со своими законами и тайнами, многие из которых нам только предстоит разгадать.Эксперты решили рассказать вам о 8 важных частях человеческого тела, на которые мы частенько не обращаем никакого внимания.Анатомическая табакеркаЕсли выпрямить и немного вытянуть большой палец руки, у самого его основания проявится ямочка треугольной формы. Эту часть тела медики называют анатомической табакеркой, так как в прошлом люди использовали ее для размещения и употребления нюхательного табака.Именно через это место проходит лучевая артерия, и ее всегда легко нащупать, даже если пульсация не очень сильная. А все потому, что в этой зоне артерия прикрыта лишь кожей и соединительной оболочкой.Большой палец ногиВсе мы знаем, где он находится, но частенько даже не задумываемся, что именно этой части тела эволюция отвела самую важную функцию.Именно благодаря особенному строению большого пальца ноги мы можем бесконечно долгое время сохранять равновесие в положении стоя. А это одно из важных умений, которое отличает человека от других млекопитающих.ГлабеллаВозможно, вы даже не догадывались, что у маленького участка тела между бровями есть какое-то особенное название.На самом деле глабелла — крайне важная часть тела. Именно с ее помощью вы можете без труда проверить состояние своих рефлексов прямо сейчас. Просто постучите пальцем несколько раз по участку между бровей. Если с вашими рефлексами все в порядке, вы почувствуете небольшое напряжение в глазах и желание моргнуть.Уздечка языкаЭта маленькая перепончатая складка под нашим языком выполняет одну очень важную функцию: она фиксирует язык в ротовой полости и делает этот орган менее подвижным.Это, в свою очередь, помогает избежать глоссоптоза (случайного заглатывания языка и удушения). Особенно это важно для новорожденных, которые еще не научились контролировать все органы своего тела.Трагус и антитрагусНазвание этих маленьких выступов, расположенных в ушной раковине, произошло от латинского слова tragos — «коза». Поэтому иногда термины «трагус» и «антитрагус» переводят как «козелок» и «противокозелок».Козелок помогает нам улавливать звуки, доносящиеся сзади, усиливать их и определять, где находится их источник. А противокозелок делает то же самое, но по отношению к звукам, появляющимся спереди.МиндалиныВ детстве многим из нас проводили рядовую операцию по удалению миндалин, или гланд. Поэтому у многих может возникнуть ощущение, что миндалины — это совсем не важная часть тела, рудимент вроде аппендикса. Но это не так.Миндалины являются первым барьером, который защищает нас от попадающих в организм бактерий и вирусов с помощью выделяемых лимфоцитов. Когда из-за воспаления миндалин их удаляют, в теле человека остаются другие защитные механизмы. Но все же с миндалинами безопаснее.Кутикула ногтяСлово «кутикула» знает каждый, кто хоть раз в жизни делал маникюр. Это плотный слой кожи, находящийся на границе ногтя и пальца. Частенько люди, желая сделать свои руки неотразимыми, просто срезают кутикулу и очень рискуют.Дело в том, что у кутикулы есть действительно важная функция. Она защищает наши руки от попадания вредоносных бактерий и микробов, которых особенно много в современных городах. Если через микрорану от срезанной кутикулы бактерия попадет в ваш организм, простым мытьем рук вы не отделаетесь.Подносовой желобокБольшинство специалистов сходятся во мнении, что желобок развился у человека еще в доисторические времена и выполнял функцию усиления обоняния. Сейчас нам уже не так важно обладать сильным обонянием, но желобок остался как напоминание о наших корнях.Кроме того, по форме этого участка тела можно выявить болезнь у ребенка еще на этапе развития эмбриона. Иногда неправильная форма желобка может говорить, например, об аутизме.