Альфа-адреноблокаторы при беременности вызывают карликовость и склонность к диабету у ребенка

Выявлены негативные последствия антигипертензивных средств для мужского потомства.Гипертония является частым осложнением беременности, однако бороться с ней довольно проблематично из-за возможного вреда для плода. Тем не менее, в некоторых странах беременным все-таки разрешают лечиться альфа-адреноблокаторами или комбинированными альфа-/бета-блокаторами. Как выяснили ученые из университета Любека (Германия) применение таких препаратов беременными женщинами может вызвать у детей мужского пола замедление роста и способствует развитию сахарного диабета во взрослом возрасте.Группа исследователей из Центра мозга, поведения и метаболизма (CBBM) проводила эксперименты с лабораторными мышами и обнаружила у мышат мужского пола нарушения роста и склонность к диабету, если мышь-мать принимала альфа1-адреноблокаторы. Возможной причиной этого феномена ученые назвали снижение выработки гормона IGF-1 в печени животных, что связано с эпигенетическими изменениями, запрограммированными в период беременности матери.