Микробы-археи предпочитают селиться на коже людей моложе 12 и старше 60 лет

Исследовано поведение древнейших организмов на коже человека.Археи являются одной их наиболее примитивных форм жизни, в их клетках отсутствует ядро и мембранные органеллы. При том, что они в обилии населяют кожу человека, об их жизни здесь долгое время ничего не знали. Ученым из Медицинского университета Граца (Австрия) совместно с коллегами из США в ходе исследований удалось узнать немало нового о поведении археев.Анализ проб 50 испытуемых, в частности, показал, что археи предпочитают селиться на коже детей младше 12 лет и пожилых людей старше 60 лет. В этих возрастных группах число археев, населяющих кожу, может в 8 раз превышать количество этих микробов у людей другого возраста, составляя до 11% всех живущих там микроорганизмов. Пол человека здесь роли не играет, зато особенно привлекает археев сухой тип кожи. Эти микробы питаются выделениями кожи, в частности, аммиаком и мочевиной. Физиологическая роль археев и возможное патологичное действие пока остаются неизученными.