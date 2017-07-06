Риск получить опасную инфекцию выше в самых богатых районах

Самые рьяные противники вакцинации проживают в элитных районах Баварии и Баден-Вюртемберга.Анализ немецкого атласа прививок показывает, что состоятельные родители особенно осторожно относятся к прививкам и избегают делать их своим детям. В баварских округах Гармиш-Партенкирхен, Бад Тёльц и Розенхайм две прививки против кори своевременно получают только 36-42% детей. Также значительно ниже среднегерманского уровня квота вакцинации - в округах Равенсбург и Фрайбург федеральной земли Баден-Вюртемберг. Аналогичные географические закономерности отмечаются по вакцинации против менингококков и других инфекций. Регионы с высокой квотой по вакцинации детей преобладают на севере Германии.Сопоставление с социально-экономическими показателями свидетельствует о том, что уровень вакцинации находится в обратной зависимости от уровня дохода домохозяйств и безработицы. Обеспеченные родители больше беспокоятся о том, как их ребёнок сможет перенести прививку. Эти люди менее озабочены тем фактом, что непривитые люди оказываются в особой зоне риска при возникновения инфекционных вспышек и эпидемий, а также представляют большую опасность для общества и малолетних детей, не успевших пройти вакцинацию.