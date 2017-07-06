Дополнительный прием витаминов снижает риск возрастной макулопатии

Протективная роль дополнительного приема витаминов в отношении возрастной макулопатии по данным проспективного когортного эпидемиологического исследования Physicians" Health Study I.В рамках проспективного когортного эпидемиологического Physicians" Health Study I (США) было обследовано 21120 мужчин-врачей в США, кто не имел диагноза возрастной макулопатии в начале обследования в 1982 году.В течение срока наблюдения в 12.5 лет развилось 279 случаев возрастной макулопатии со значительной потерей зрения. При мультивариантном анализе, по сравнению лицами, не принимавшими дополнительно витамины, люди, принимавшие дополнительно витамин E имели достоверное, но небольшое уменьшение (на 13 %) риска возрастной макулопатии, в то время как потребители мультивитаминов имели достоверное уменьшение риска на 10 %.