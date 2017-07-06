Туберкулез костей: этапы развития и симптомы
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В большинстве случаев туберкулезный процесс поражает позвоночник, малость пореже - тазобедренные суставы либо коленные, очень изредка встречается в локтевых суставах и плечевых, также в костях кистей либо стоп. Обычно, туберкулез костей является вторичным проявлением либо осложнением основного заболевания. В итоге неверного либо неадекватного исцеления, возбудитель туберкулеза распространяется гематогенным методом и поражает другие здоровые отделы организма. Туберкулез костей имеет четыре шага развития.
В первом шаге происходит: развитие первичного остита либо появление единичного очага туберкулеза. В эпифизах и метафизах трубчатых костей создаются гранулемы туберкулезной этиологии, данный процесс формируется и в губчатом теле позвонков. В протяжении некого периода патологические образования растут в числе, а потом соединяются в единый очаг.
Для второго шага типично постепенное распространение заразного процесса на здоровые окрестные позвонки, также происходит полное поражение сустава. В итоге чего у хворого развивается туберкулезный артрит, который характеризуется образованием в полости самого сустава гнойного экссудата либо серозно-фиброзного. Суставные хрящи отмирают (некротизируются) и отторгаются, а сама суставная поверхности оголяется.
На 3-ем шаге туберкулезный артрит приобретает выраженность, также развивается спондилит. Сустав разрушается, суставная сумка стопроцентно некротизируется, вследствие чего, возникают свищи и абсцессы. Обычно, происходит вторичное инфицирование сустава уже неспецифической флорой.
На четвертом шаге нарушаются функции и работоспособность сустава. В отдаленных и регионарных лимфоузлах можно найти специальные остаточные конфигурации, а в миокарде, самом суставе и стенах сосудов находятся неспецифические реакции.
Туберкулез костей симптомы имеет различные, они зависят от места локализации заразного процесса и степени туберкулезной интоксикации. Более выраженная картина наблюдается у детей и подростков, но может отсутствовать у взрослых. Нездоровые чувствуют нарастающее недомогание и резвую утомляемость. Аппетит понижается либо стопроцентно теряется, а температура повсевременно повышена. Туберкулез костей фактически всегда приводит к очень суровым осложнениям.
Симптомы местного нрава зависят от места локализации туберкулезного процесса и его степени развития. Обычно, нездоровые чувствуют напряжение мускул, вялость, болезненность. Туберкулез костей позвоночника характеризуется возникновением болей в спине в ночное время. С прогрессированием заболевания осанка нарушается, а болезненность усиливается при нагрузках. Если поражен шейный отдел, то боль иррадиирует в подлопаточную область и затылок. При появлении заразного очага в грудном отделе болезненные чувства могут появляться в животике и грудной клеточке, а если в поясничном, то в нижних конечностях. После суровых конфигураций и нарушений в суставах у хворого изменяется походка, возникает приметная хромота, искривляется осанка и понижается подвижность в пораженном отделе позвоночника.
Если у человека развился туберкулез костей, исцеление нужно начинать немедленно и активно.
Listis
LentaInform
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