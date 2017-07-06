Боль в области пупка у детей

Боль в области пупка - нередкая жалоба, которую можно услышать от малышей различного возраста. Что все-таки при всем этом должны делать предки? Не пробовать без помощи других поставить диагноз и назначить исцеление, а обеспечить уход, наблюдение и по мере надобности сразу обратиться за мед помощью.Боль в области пупка - довольно тревожный симптом, при появлении которого нужно внимательно следить за ребенком и в случае ухудшения самочувствия немедля обращаться за мед помощью. Самое главное, о чем должны знать и всегда держать в голове предки - ни при каких обстоятельствах не прикладывать к животику грелку и не давать ребенку обезболивающие лекарства (кроме но-шпы) до консультации с доктором!Боль в области пупка может быть вызвана рядом обстоятельств - от переедания, пищеварительной инфекции и аппендицита до почечной колики и разных системных болезней. При появлении болевых симптомов нужно попытаться узнать у малыша, как издавна захворал животик и как очень чувствуется боль. Если кроха еще совершенно небольшой и не может ответить на подобные вопросы, то нужно понаблюдать за ним - играет ли малыш либо он пробует лечь и принять комфортное положение (к примеру, свернувшись калачиком). Заподозрить боль в животике у карапузов первых лет жизни можно по беспричинному на 1-ый взор плачу, отказу от пищи и поджиманию ножек к животику, в особенности если эти симптомы длятся в течение некого времени, а у родителей не выходит отвлечь малыша обычными методами.Резкая боль в области пупка просит неотложной помощи! Нужно, как можно резвее показать малыша доктору, чтоб исключить хирургические трудности (аппендицит, непроходимость кишечного тракта либо инвагинацию), при которых промедление гибельно. Время от времени предки не желают сходу вызывать скорую и госпитализировать малыша, мотивируя это тем, что «хирургам только бы резать». По сути, если прибывшие на вызов врачи будут убеждены, что никаких хирургических патологий нет, то ребенку даже не придется ехать в поликлинику. А если имеются какие-то сомнения, то в стационаре доктор пристально осмотрит малыша, назначит нужные анализы и обследования, и только позже будет приниматься решение о том, нужна ли операция. Сходу из машины скорой на операционный стол можно попасть только в самых запущенных случаях, обычно, вот тогда, когда предки в течение нескольких дней пробовали совладать с болью в животике у малыша своими силами.При таком всераспространенном заболевании, как аппендицит, ребенок нередко сетует конкретно на боль в области пупка, а не в правом боку, как привыкли мыслить многие взрослые. Конкретно при аппендиците тепло, приложенное к животику, может в пару раз ускорить воспалительный процесс и очень стремительно привести к развитию суровых осложнений. Потому различные грелки и компрессы на животик до консультации с доктором должны стать бесспорным табу для всех родителей! Также необходимо знать, что многие процессы в детском организме развиваются существенно резвее, чем у взрослых, к примеру, тот же аппендицит может привести к перитониту практически за день, потому если ребенок посетовал на боль в области пупка (справа либо в центре), и при всем этом у него очевидно нарушилось самочувствие - канителить нельзя.Если у малыша боль в области пупка сопровождается расстройством желудка (диареей), тошной и/либо рвотой и увеличением температуры, то можно представить, что это пищеварительная зараза. При не очень нарушенном состоянии малыша исцеление можно проводить дома, но если рвота и диарея очень сильные и ребенок теряет много воды, может пригодиться перевозка в клинику.В любом случае, если ребенок посетовал на боль в области пупка, родителям следует придерживаться последующих советов:- уложить малыша в кровать (если он не желает лежать, пусть поиграет в размеренные игры, поглядит мульты либо почитает книгу);- можно дать ребенку но-шпу в возрастной дозе - это единственное лечущее средство, которое допускается давать без консультации с доктором. Не считая того, но-шпа помогает осознать причину боли - если после принятия пилюли стало легче, то с высочайшей степенью вероятности у малыша нет хирургической патологии. А вот если после приема но-шпы не наблюдается никакого улучшения самочувствия, это повод не затягивать с вызовом доктора либо бригады скорой помощи;- измерить ребенку температуру и пристально оглядеть кожные покровы (время от времени с боли в животике начинаются такие детские инфекции, как ветрянка, скарлатина и корь);- следить за частотой и смесью стула;- подкармливать малыша очень малеханькими порциями и только если он попросит, стараться побольше поить, в особенности при температуре, поносе и рвоте (практически по глоточку, чтоб не спровоцировать рвотный рефлекс);- если через час ребенку не стало легче, вызвать доктора либо бригаду скорую помощь (если малышу очевидно плохо - то нужно вызывать скорую сразу).