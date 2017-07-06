Рыбы помогают выявить инфаркт
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Речь идет о так называемых омега-3?ненасыщенных жирных кислотах, играющих важную роль в метаболизме жиров в организме человека. Ученые из Гарвардского университета показали, что недостаток этих кислот в крови резко увеличивает риск развития инфаркта миокарда.
Так, если их содержание в крови оказывается меньше 4% от содержания в красных клетках крови (эритроцитах), то риск развития у него инфаркта миокарда на фоне существующей ишемической болезни сердца возрастает почти в три раза.
Сейчас ученые занимаются разработкой экспресс-теста, который позволит определять содержание в крови омега-3?ненасыщенных кислот без сложных лабораторных анализов. В том случае, если им удастся достичь поставленной цели, эта методика диагностики и прогнозирования инфаркта может быть поставлена «на поток».
Listis
СМИ2
LentaInform
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