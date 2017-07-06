Специалисты разработали действительно понятные инструкции к лекарствам

Не секрет, что иногда непросто соблюсти дозировку лекарственного средства. Особенно если речь идет о детских дозировках. Западные эксперты считают: если снабдить лекарства инструкциями в картинках и с указанием точных инструментов для дозирования, можно реально сократить число случаев передозировки медикаментами у детей.Подход апробировали почти на 500 родителей с детьми младше 8 лет. Участникам предлагалось отмерить необходимый объем лекарственного препарата. Родителей разбили на группы. В зависимости от группы им давали стандартную инструкцию, инструкцию с пиктограммами, а также различные мерные стаканчики и шприцы.В итоге примерно 84% родителей допустили минимум одну ошибку при дозировании лекарства, а около 30% сделали минимум одну серьезную ошибку, например, превысили необходимую дозу в два раза. К примеру, родители ошибались, когда дозировка указывалась в миллилитрах или приводилась как в миллилитрах, так и в столовых ложках. Но среди родителей, получивших инструкции в пиктограммах и мерные стаканчики, точно соответствующие по объему нужной дозе, ошибки допускались значительно реже.