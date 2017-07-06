Диабет и апноэ сна - опасное сочетание, показало исследование

Сотрудники Бирменгемского университета установили: люди, страдающие от диабета 2-го типа и апноэ сна, более склонны к диабетической ретинопатии. Это осложнение сахарного диабета, являющееся ведущей причиной потери зрения во всем мире. С диабетической ретинопатией сталкиваются 40-50% больных диабетом.В новом исследовании приняли участие 230 человек с диабетом 2-го типа. Ученые исключили из исследования тех, у кого на момент начала исследования уже были выявлены какие-либо респираторные заболевания или синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Добровольцев проверили на СОАС и диабетическую ретинопатию.Исследователи обнаружили, что диабетическая ретинопатия чаще встречалась среди участников, страдавших от СОАС, по сравнению с добровольцами без СОАС (42,9% против 24,1%). Кроме того, 43 месяца спустя умеренная и тяжелая диабетическая ретинопатия чаще развивалась у людей с СОАС, чем у тех, кто не страдал от СОАС (18,4% против 6,1%). У добровольцев, которые лечились от апноэ сна с помощью специальных аппаратов, риск диабетической ретинопатии был ниже по сравнению с участниками, не лечившимися от СОАС.