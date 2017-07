Создан эффективный онкологический анализ крови

Ученые из Великобритании создали и протестировали новый анализ крови для выявления злокачественных образований яичников, значительно превосходящий по эффективности всех своих предшественников.Британская компания Angle проверила новый тест в исследовании, в котором приняли участие 400 пациенток. Оказалось, что новый тест Parsortix на онкологические заболевания яичников способен определить наличие опухолевых клеток в циркулирующей крови больных в 95% случаев. Показатель ложноположительных результатов нового теста почти в два раза ниже, чем у доступных сейчас систем.Разработчики теста отмечают, что он отличается пониженной травматичностью: в случае регистрации Parsortix, пациенткам при выявлении некого образования в полости малого таза достаточно будет просто сдать анализ крови для определения злокачественного характера новообразования.Анализ крови на все возможные виды онкологии?Исследования в области ранней диагностики онкологических заболеваний по анализу крови ведутся уже давно, и пока результаты не были ошеломляющими. Многочисленные эксперименты и исследования показали, что по анализу крови достаточно легко можно дифференцировать некоторые онкологические заболевания, уточнить их природу и локализацию, но о раннем выявлении заболевания, когда отсутствуют какие-либо другие его признаки, речь пока не шла. В мае 2017 года ученые из британского Эксетерского университета (University of Exeter in the UK) уже объявили о том, что открыт способ диагностики раковых заболеваний по составу крови. «Наше открытие в области тромбоцитоза указывает на явную связь с раком, особенно у мужчин — намного более сильную, чем между уплотнениями в груди и раком молочной железы у женщин», — говорит один из участников исследования, Вилли Гамильтон (Willie Hamilton). По его словам, изучение тромбоцитов поможет спасать сотни жизней ежегодно. Исследование Гамильтона показало, что наиболее выраженная связь проявляется между тромбоцитозом и раком легких и раком толстой кишки. Более того, треть протестированных больных не имела никаких других симптомов, кроме тромбоцитоза.Исследование доктора Вилли Гамильтона продолжило работу ученых из Швеции, которые еще в 2015 году объявили о том, что по одной капле крови можно определить наличие онкологического заболевания с точностью 96%. В этом исследовании речь шла об онкологических заболеваниях легких, молочной железы, поджелудочной железы, головного мозга, печени, толстой и прямой кишки. Правда, в исследовании принимали участие пациенты с уже диагностированными заболеваниями, то есть и в нем речь не шла о ранней диагностике.В 2015 году датские ученые объявили, что ими открыта методика обнаружения рака груди по анализу крови за пять лет до начала его развития. Исследователи заявили, что точность их метода составляет не менее 80%, в то время как информативность маммографии не превышает 75%, причем уже после обнаружения заболевания. К сожалению, это исследование также все еще не вошло в свою завершающую фазу.Онкомаркеры. Почему это не работает?В онкологии широко известно такое понятие, как онкомаркеры. Под ними обычно понимают продукты измененного метаболизма трансформированных клеток. Они могут быть определены либо при помощи цитологических методов исследования (это так называемые клеточные онкомаркеры), либо с использованием биохимических методов анализа сыворотки крови или других биологических жидкостей. Некоторые из них характерны только для одной опухоли (т.е. обладают опухолевой специфичностью), другие встречаются при различных опухолях.У пациентов существует устойчивая вера в то, что опухолевые клетки выделяют определенные вещества, которые циркулируют в крови с момента зарождения новообразования, и достаточно периодически сдавать анализ крови на онкомаркеры, чтобы удостовериться, что рака нет. Существует множество материалов в интернете на эту тему, которые содержат, к сожалению, абсолютно ложные утверждения о том, что, проверяя кровь на онкомаркеры, возможно обнаружить заболевание на ранней стадии.На самом деле использование онкомаркеров для достоверного выявления рака эффективно далеко не всегда и вызывает массу вопросов у ученых. Кроме того, даже не всегда значения онкомаркеров коррелируют с уже диагностированным заболеванием.Онкомаркеры в настоящее время в основном используются для мониторинга течения заболевания и оценки эффективности лекарственной терапии опухолевых заболеваний. В том случае, если изначально при установлении диагноза у пациента было обнаружено повышение онкомаркера, в дальнейшем с его помощью можно отслеживать, как проходит лечение.Многочисленные исследования, которые ученые во всех странах мира проводят для того, чтобы найти метод ранней диагностики онкологии, пока не приносят результатов: то и дело мы видим заявления о том, что разработан новый метод ранней диагностики онкологического заболевания того или иного органа, но все они находятся на той или иной стадии разработки и испытаний, и до сих пор ни одно из них не было объявлено методикой, готовой найти широкое применение. Так что действительно ранняя диагностика пока все еще остается открытым вопросом.