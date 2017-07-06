Ученые предлагают ограничить применение ингибиторов протонной помпы

Ингибиторы протонной помпы, широко используемые для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, могут быть связаны с повышенным риском летального исхода. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования. Ученые заключили, что полученными ими данные свидетельствуют в пользу ужесточения правил использования лекарственных препаратов данного класса.Авторы работы проанализировали медицинские данные за 6 лет около 6 млн человек, 350 тыс. из них принимали ингибиторы протонной помпы (ИПП) или антагонисты гистаминовых Н2-рецепторов (также используются в терапии некоторых кислотозависимых заболеваний).Оказалось, что по сравнению с антагонистами гистаминовых Н2-рецепторов, применение ИПП связано с увеличением вероятности смерти по любой причине на 25%. Причем длительность терапию напрямую влияла на уровень риска летального исхода. Аналогичная зависимость была выявлена при сравнении групп пациентов, применявших ИПП, и пациентов, никогда не использовавших данные ЛС.Так как это было наблюдательное исследование, ученые не могли сделать однозначные выводы по причине такой закономерности. Однако они обращают внимание, что риск летального исхода повышался и среди пациентов, не страдавших заболеваниями ЖКТ. По мнению авторов работы, пришло время рассмотреть возможность ограничения продолжительности терапии и распространенности применения ИПП.