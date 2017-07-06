ИСКЧ получил в США патент на инновационный материал для регенеративной медицины

Дочерняя компания ПАО «Институт стволовых клеток человека» – «НекстГен» получил в США патент на инновационную разработку в области регенеративной медицины: «Биокомпозит для обеспечения восстановительных процессов после повреждения у млекопитающего, способ его получения (варианты) и применения».Изобретение представляет собой трехкомпонентную систему, состоящую из матрикса-носителя, ДНК, несущих человеческие гены, и клеток, обеспечивающих регенерацию. Ранее компания уже получила патенты РФ, Украины и Европы на это изобретение в рамках реализации стратегии глобальной защиты интеллектуальной собственности.В создании «активированных» материалов, содержащих живые клетки, факторы роста или генные конструкции, их кодирующие, «НекстГен» является одним из мировых лидеров. Компания участвует в реализации проектов по созданию геннотерапевтических лекарственных препаратов и ген-активированных материалов. Сотрудники «НекстГен» имеют значительный опыт в тканеинженерной области. Полученный патент защитит часть технологий и разрабатывающихся продуктов как на российском, так и зарубежных рынках. По мнению специалистов компании «НекстГен», разработанные биокомпозиты, находящиеся на стыке технологий ген-активированных и тканеинженерных материалов, в будущем смогут значительно повысить эффективность лечения пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, улучшить их качество жизни и уменьшить частоту инвалидизации.Во всем мире ежегодное количество реконструктивных операций на костях скелета в травматологии и ортопедии составляет не менее 1,8 млрд, из них в России в 2015 году – 291,6 тысяч. В стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в общемировой практике в 2015 году костная пластика выполнялась в 51,3 млн случаев, в России количество пациентов составило 205,4 тыс. Патент “Биокомпозит” защищает изделия и технологии, способные удовлетворить острую глобальную потребность клинической практики в эффективных материалах для восстановления тканей и органов, прежде всего тканей опорно-двигательного аппарата и кожи.На сегодняшний день в портфеле ИСКЧ суммарно насчитывается 74 российских и зарубежных патентов и патентных заявок.