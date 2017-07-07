Жареная рыба провоцирует возникновение инсульта

Американские ученые выяснили, почему многие американцы преждевременно умирают от инсульта. Итак, виновником стала жареная рыба, утверждают сотрудники Университета Алабамы.Согласно результатам исследования, наиболее высокие показатели смертности вследствие инсульта эксперты констатировали в штатах Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина и Теннеси. К примеру, в Алабаме показатель смертности от инсульта составлял 125 случаев на каждые 100000 человек. Для сравнения: в среднем по стране аналогичные показатели ровняются 98 случаям на 100000.Ученые обследовали более 21000 человек старше 45 лет. Их состояние здоровья отслеживалось в течение пяти лет, дабы понять причины высоких показателей инсульта и сердечной смерти в названных выше штатах. Итак, выяснилось, что частое потребление жирной кислоты омега-3 в рыбе уменьшает риск инсульта, однако жарка рыбы приводит к потере натуральных жирных кислот. Между тем, многие люди именно жарят рыбу, что подтвердила статистика. Так, более двух порций рыбы в неделю риск инсульта значительно увеличивался.