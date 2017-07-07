Жареная рыба провоцирует возникновение инсульта

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Американские ученые выяснили, почему многие американцы преждевременно умирают от инсульта. Итак, виновником стала жареная рыба, утверждают сотрудники Университета Алабамы.

Согласно результатам исследования, наиболее высокие показатели смертности вследствие инсульта эксперты констатировали в штатах Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина и Теннеси. К примеру, в Алабаме показатель смертности от инсульта составлял 125 случаев на каждые 100000 человек. Для сравнения: в среднем по стране аналогичные показатели ровняются 98 случаям на 100000.

Ученые обследовали более 21000 человек старше 45 лет. Их состояние здоровья отслеживалось в течение пяти лет, дабы понять причины высоких показателей инсульта и сердечной смерти в названных выше штатах. Итак, выяснилось, что частое потребление жирной кислоты омега-3 в рыбе уменьшает риск инсульта, однако жарка рыбы приводит к потере натуральных жирных кислот. Между тем, многие люди именно жарят рыбу, что подтвердила статистика. Так, более двух порций рыбы в неделю риск инсульта значительно увеличивался.
LentaInform
Listis
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