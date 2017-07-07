Найдена потенциальная мишень для лечения рака молочной железы

Гиперэкспрессия поверхностных рецепторов ErbB сопровождает рост многих видов опухолей молочной железы. Лекарственные препараты, такие как Герцептин, блокирующие сигналы этих рецепторов, останавливают у некоторых пациентов прогрессию опухоли. Однако не все опухоли отвечают таким образом, а некоторые со временем становятся резистентны к этому препарату. Различные вещества, вмешивающиеся в этот сигнальный путь на других его стадиях, могут усилить реакцию организма пациента, но об этих молекулах еще мало что известно.Профессор кафедры фармакологии Школы медицины Университета Пенсильвании Марсело Казаньетц (Marcelo G. Kazanietz) и его коллеги установили, что белок P-Rex1 важен для передачи сигнала рецепторов ErbB. Более того, гиперэкспрессия P-Rex1 наблюдается почти в 60 процентах случаев рака груди, и по сравнению с теми опухолями, где с P-Rex1 не экспрессируется, такие опухоли чаще метастазируют.«Мы определили следующую за ErbB-рецепторами мишень, которая, вероятно, важна для пролиферации раковых клеток, их миграции и метастазирования», - комментирует результаты исследования Казаньетц. «Понимание того, как работает этот путь, должно позволить нам найти новые лекарственные средства или терапевтические подходы».Исследование опубликовано в журнале Molecular Cell и анонсируется на обложке его декабрьского номера.Семейство рецепторов ErbB хорошо известно в мире рака. Оно включает в себя рецептор эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR), известный также как ErbB1, рецептор ErbB2 (или HER2/neu), являющийся мишенью Герцептина, а также рецепторы ErbB3 и ErbB4.В более ранних работах Казаньетц и другие уже высказывали мысль, что для передачи своего сигнала эти рецепторы могут использовать небольшие белка пути Rac. Чтобы выяснить, так ли это, Казаньетц и его коллеги изучили клеточные линии человеческого рака молочной железы и обнаружили, что один из белков пути Rac, а именно P-Rex1, гиперэкспрессируется во многих раковых клеточных линиях. Ученые также установили, что P-Rex1 присутствует в определенных опухолях молочной железы, особенно в тех, которые экспрессируют рецептор Her2/neu или рецептор эстрогена и принадлежат к люминальному подтипу.«Мы установили, что около двух третей пациентов имели очень высокие уровни экспрессии P-Rex1 в опухолевых клетках в лимфатических узлах», - объясняет Казаньетц. «Вероятно, существует корреляция между экспрессией P-Rex1 и способностью опухолевых клеток к метастазированию. Так как P-Rex1, как представляется, необходим для миграции клеток, которая в свою очередь, важна для метастазирования, мы считаем, что блокирование этого пути может уменьшить риск развития метастазов».P-Rex1 может оказаться важным компонентом и ряда других путей, способствующих возникновению и развитию рака. Например, сигналинг рецепторов эстрогена также основывается на P-Rex1, что означает, что адресные ингибиторы P-Rex1 могут улучшить ответ на антиэстрогенные препараты, такие как Тамоксифен.