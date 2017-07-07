Найдена потенциальная мишень для лечения рака молочной железы
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Профессор кафедры фармакологии Школы медицины Университета Пенсильвании Марсело Казаньетц (Marcelo G. Kazanietz) и его коллеги установили, что белок P-Rex1 важен для передачи сигнала рецепторов ErbB. Более того, гиперэкспрессия P-Rex1 наблюдается почти в 60 процентах случаев рака груди, и по сравнению с теми опухолями, где с P-Rex1 не экспрессируется, такие опухоли чаще метастазируют.
«Мы определили следующую за ErbB-рецепторами мишень, которая, вероятно, важна для пролиферации раковых клеток, их миграции и метастазирования», - комментирует результаты исследования Казаньетц. «Понимание того, как работает этот путь, должно позволить нам найти новые лекарственные средства или терапевтические подходы».
Исследование опубликовано в журнале Molecular Cell и анонсируется на обложке его декабрьского номера.
Семейство рецепторов ErbB хорошо известно в мире рака. Оно включает в себя рецептор эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR), известный также как ErbB1, рецептор ErbB2 (или HER2/neu), являющийся мишенью Герцептина, а также рецепторы ErbB3 и ErbB4.
В более ранних работах Казаньетц и другие уже высказывали мысль, что для передачи своего сигнала эти рецепторы могут использовать небольшие белка пути Rac. Чтобы выяснить, так ли это, Казаньетц и его коллеги изучили клеточные линии человеческого рака молочной железы и обнаружили, что один из белков пути Rac, а именно P-Rex1, гиперэкспрессируется во многих раковых клеточных линиях. Ученые также установили, что P-Rex1 присутствует в определенных опухолях молочной железы, особенно в тех, которые экспрессируют рецептор Her2/neu или рецептор эстрогена и принадлежат к люминальному подтипу.
«Мы установили, что около двух третей пациентов имели очень высокие уровни экспрессии P-Rex1 в опухолевых клетках в лимфатических узлах», - объясняет Казаньетц. «Вероятно, существует корреляция между экспрессией P-Rex1 и способностью опухолевых клеток к метастазированию. Так как P-Rex1, как представляется, необходим для миграции клеток, которая в свою очередь, важна для метастазирования, мы считаем, что блокирование этого пути может уменьшить риск развития метастазов».
P-Rex1 может оказаться важным компонентом и ряда других путей, способствующих возникновению и развитию рака. Например, сигналинг рецепторов эстрогена также основывается на P-Rex1, что означает, что адресные ингибиторы P-Rex1 могут улучшить ответ на антиэстрогенные препараты, такие как Тамоксифен.
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