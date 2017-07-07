Аритмия: 6 натуральных средств в помощь сердцу!

Аритмия сердца – это любые нарушения сердечного ритма, характеризующиеся изменением частоты, регулярности и последовательности сердечных сокращений в результате нарушения основных функций сердца: автоматизма, возбудимости и проводимости.Для нормализации сердечных сокращений полезно использовать средства народной медицины.Рецепт 1Хороший эффект для уменьшения частоты сердцебиений: дает отвар репы. 2 ст. л измельченной репы заливают 1 стаканом кипятка, варят 15 мин, процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день.Рецепт 2Ритм сердечных сокращений стабилизируется, если выпить 1–2 стакана обычной, но чистой питьевой воды и положить под язык 1–2 кристалла крупной соли, лучше морской. Это нормализует пульс и прекращается «трепетание» сердца, пропадает одышка и поднимается АД крови.Рецепт 32 ч. л. сухих соцветий календулы залить 2 стаканами кипятка, настоять час, процедить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день по 3–4 мес. в году в течение 2 лет.Рецепт 42 ст. л. измельченной коры козьей ивы, заготовленной в мае-июне, залить 1 стаканом воды, кипятить 10 мин, процедить и пить по 1 ст. л. 4–5 р/д до еды.Рецепт 5Хорошо помогает, если 0,5 кг лимонов натереть, смешать с 500 г меда, добавить 20–25 измельченных абрикосовых ядер, перемешать и принимать по 1 ст. л. натощак утром и вечером перед сном.Рецепт 60,5 л бутылку заполнить доверху перегородками грецких орехов и залить водкой, настоять в темном месте 2 недели. Принимать 1 раз в день по 30–40 капель на 0,5 стакана воды.